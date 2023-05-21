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Коммерсантъ FM
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СКР возбудил уголовное дело по факту схода грузового поезда в Забайкалье

Возбуждено уголовное дело по факту схода грузового поезда на перегоне Куэнга—Приисковая Забайкальской железной дороги. Никто не пострадал. Повреждено 200 м железнодорожного полотна и 1 км электросетей.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта с причинением крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Следователи сообщают о сходе 11 вагонов, но, по данным МЧС, речь идет о 12 вагонах. По данным следствия, опрокинулось семь порожних вагонов и один — груженый соей. Предварительные причины в сообщении не уточняются. Движение по перегону приостановлено.

Задержан пассажирский поезд Владивосток—Москва, ожидается задержка пассажирского поездка Новосибирск—Владивосток. Отменены пригородные пассажирские поезда Чернышевск—Шилка, Шилка—Чернышевск.

Леонид Уварчев

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