Рыбакина победила Калинину и выиграла турнир WTA 1000 в Риме

Представительница Казахстана Елена Рыбакина победила Ангелину Калинину из Украины в финале Internazionali BNL d’Italia. Матч завершился со счетом 6:4, 1:0. Украинка отказалась от продолжения матча из-за травмы ноги.

23-летняя Рыбакина в 2018 году сменила спортивное гражданство с РФ на Казахстан. Шестая ракетка мира. На ее счету теперь пять титулов WTA. 26-летняя Калинина занимает 47 место в рейтинге теннисисток. У нее нет побед на турнирах WTA.

Internazionali BNL d’Italia — турнир в престижной категории WTA 1000. Проводится в Риме. Призовой фонд превышает €3,5 млн.

Леонид Уварчев