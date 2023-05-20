Суд в Ереване на месяц арестовал обвиняемую в похищении сына Пашиняна

Суд общей юрисдикции Еревана заключил под предварительный арест на месяц Гаяне Акопян, которая обвиняется в попытке похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщил адвокат обвиняемой Ваан Ованнисян, передает ТАСС.

«Несмотря на все наши ходатайства, этот человек заключил Гаяне Акопян под арест на один месяц»,— сказал господин Ованнисян журналистам.

Как сообщает агентство, во время заседания у здания суда собрались соратники госпожи Акопян, которые скандировали «антиправительственные лозунги».

Ранее газета «Айкакан жаманак», принадлежащая премьеру Армении, сообщила, что 17 мая произошла попытка похищения сына Никола Пашиняна Ашота.

По информации газеты, похитителями были члены общественной организации «Зов сыновей», которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину, но в какой-то момент ему удалось выпрыгнуть из остановившейся машины. В результате его сбил автомобиль, следовавший за членами той же организации. Ашот Пашинян получил травму ноги, а члены «Зова сыновей» скрылись. При этом в организации утверждали, что похищения не было. По их версии событий, Ашот Пашинян сам добровольно сел в машину, а потом решил из нее выпрыгнуть.

Организация «Зов сыновей» создана родителями погибших в армяно-азербайджанской войне 2020 года. 8 мая организация объявила о начале кампании по отставке правительства.

17 мая Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о попытке похищения Ашота Пашиняна.

Эрдни Кагалтынов