СБУ предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота ВМФ России

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение командиру 11-го армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа генерал-лейтенанту Андрею Рузинскому. На Украине его обвиняют в прорыве государственной границы Украины в Харьковской области.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на командующего 11-го армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа из РФ генерал-лейтенанта Андрея Рузинского. Он отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на "прорыв" государственной границы Украины для захвата Харьковской области»,— сообщается в Telegram-канале СБУ.

Как отмечает СБУ, под командованием Андрея Рузинского около 4 тыс. российских военных временно заняли территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов. Кроме того, в СБУ считают, что Андрею Рузинскому подчинялась военная комендатура города Балаклея — руководителя этой комендатуры СБУ недавно предъявила подозрение в пытках мирных жителей.

На Украине генерал-лейтенанту грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас Андрей Рузинский находится в России.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина