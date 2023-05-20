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Коммерсантъ FM
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Китай отказался от встречи G-20 в Кашмире, назвав его спорным регионом

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай не будет участвовать в заседании рабочей группы по туризму G-20 на следующей неделе, которая должна состояться в индийском гималайском штате Джамму и Кашмир.

«Китай решительно выступает против проведения любых встреч G20 на спорной территории. Мы не будем присутствовать на таких встречах», — заявил Ван Вэньбинь на брифинге для прессы 19 мая в Пекине, которое приводит Bloomberg.

Принадлежность территории бывшего княжества Джамму и Кашмир Индии, который в последствии стал штатом, оспаривается Пакистаном и Китаем. Пакистан контролирует часть Кашмира, которая разделена на Азад-Кашмир и Гилгит-Балтистан. Китай контролирует малонаселенный, но стратегически важный район Аксайчин и часть высокогорных территорий в Ладакхе.

Индия в этом году председательствует в G-20. Страна организовала серию встреч в преддверии саммита лидеров в сентябре. Заседание рабочей группы по туризму должно пройти в столице штата Сринагаре с 22 по 24 мая — это первое крупное международное мероприятие в регионе с тех пор, как Джамму и Кашмир потерял свой особый статус в 2019 году.

Тогда правительство Индии приняло решение исключить из Конституции статью №370, которая давала этому штату особый статус, и внесло законопроект о разделении его на две союзные территории — Джамму и Кашмир и Ладакх. Этому решению предшествовали наращивание военной мощи в штате, комендантский час, прекращение доступа к Интернету и мобильной связи по всему штату, а также аресты местных политических лидеров.

Анастасия Ларина

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