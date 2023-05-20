Венедиктов собрал деньги на оплату штрафа Ройзмана

Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов) сообщил в Telegram, что собрал необходимую сумму для оплаты штрафа бывшего главы Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов). Накануне суд оштрафовал Евгения Ройзмана на 260 тыс. руб. по делу о дискредитации ВС России (ч.1 ст. 280.3 УК РФ). Собрать деньги удалось менее чем за сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) и Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) и Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дело возбудили в августе 2022 года. По версии следствия, бывший мэр совершил противоправные действия, разместив ролик «Ответы на ваши вопросы» на YouTube, где выразил негативное мнение о военной операции на Украине. По решению суда ему было запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные места и мероприятия.

Сам Евгений Ройзман вину не признавал, однако заявил, что не будет обжаловать приговор суда. «Я считаю, что в этих условиях это оправдательный приговор. Моя задача была — не сесть, не наговорить себе на новую статью»,— сказал экс-мэр после суда.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Урал» «Евгений Ройзман наговорил на штраф».

Лаура Кеффер