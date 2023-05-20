На Украине долги за электроэнергию будут включать в кредитную историю

В кредитной истории граждан Украины будут отображать информацию об их задолженности за электроэнергию. Об этом сообщил гендиректор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг «ДТЭК») Сергей Коваленко.

По его словам, такая мера вводится, «чтобы побуждать клиентов более ответственно относиться к оплате за использованную электроэнергию». «Yasno будет периодически передавать информацию о задолженности бытовых потребителей в Украинское бюро кредитных историй»,— пояснил господин Коваленко, которого цитирует пресс-служба компании.

Уточняется, что по состоянию на 1 мая задолженность за электроэнергию превысила 1,7 млрд гривен (более $46,5 млн). «Мы хорошо понимаем обстоятельства, в которых все мы сейчас находимся, но есть клиенты, которые не платят за использованную электроэнергию и другие коммунальные услуги, но при этом берут кредиты, например, на очередные новые iPhone»,— добавил Сергей Коваленко.

В апреле Минэнерго Украины предупредило о повышении тарифов на электроэнергию. На сколько они могут вырасти, не уточнялось. Замминистра энергетики Фарид Сафаров говорил, что это необходимо для восстановления энергосистемы страны, которое власти оценивали в $3,4 млрд. Глава национальной комиссии по госрегулированию в энергетике Константин Ущаповский говорил, что электроэнергия на Украине может подорожать почти в два раза.

Лаура Кеффер