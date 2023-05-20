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Коммерсантъ FM
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В ЦИКе рассказали, как военные будут голосовать на выборах в новых регионах

Заместитель председателя Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев сообщил, что военные, находящиеся в зоне боевых действий, смогут проголосовать на сентябрьских выборах в новых регионах на экстерриториальных участках. Однако зампред ЦИКа отметил, что голосование в новых регионах будет организовано в местах, безопасных для военных и членов комиссий.

«Создание экстерриториальных участков даст возможность военнослужащим реализовать свое активное избирательное право на выборах в органы государственной власти»,— сказал зампред ЦИК в интервью ТАСС.

«Если будет принято решение о проведении выборов в новых субъектах, то голосование будет организовано только в тех местах, где не будет дополнительных рисков для жизни и здоровья как военнослужащих, так и членов участковых комиссий, которые будут проводить это голосование»,— добавил Николай Булаев.

18 мая Госдума приняла закон о проведении выборов при военном положении. Документ устанавливает право новых регионов России устанавливать особенности проведения выборов. При этом выборы в этих регионах могут состояться после обращения главы региона и консультаций с Минобороны и ФСБ.

Единый день голосования назначен 10 сентября: в этот день в 54 субъектах пройдет 78 избирательных кампаний. Впервые в голосовании примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Анастасия Ларина

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