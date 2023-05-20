Сжигание ядохимикатов в Приамурье продолжат на расстоянии не менее 60 км от жилых районов

Хранящиеся на территории ЗАТО Циолковский в Амурской области пестициды и агрохимикаты планируется ликвидировать на безлюдных территориях — на расстоянии более 60 км от зон проживания людей. Обезвреживанию подлежит 640 т ядовитых веществ. Жители Завитинска ранее протестовали против сжигания пестицидов и агрохимикатов недалеко от города.

Информацию регионального министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности приводит агентство Amur Life. По словам главы министерства Алексея Севостьянова, планы мероприятий по обезвреживанию пестицидов и агрохимикатов утверждались в целях исполнения апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Амурского областного суда от 17 февраля 2017 года. При этом региональный минлесхоз действует совместно с минприроды. Планируемый срок завершения мероприятий по обезвреживанию пестицидов и агрохимикатов предусмотрен не позднее октября 2023 года. Район, где будут вестись работы по обезвреживанию, не называется.

Власти Приамурья уже предпринимали попытку уничтожить крупную партию долгое время хранящихся близ космодрома Свободный ядохимикатов. В 2022 году площадку для сжигания опасных веществ оборудовали в нескольких километрах от города Завитинск, что вызвало негативную реакцию местных жителей: активисты жаловались на задымление, обращались в том числе к президенту РФ и в суд, после чего все контракты были расторгнуты, и работы прекращены.

На сайте Госзакупок опубликован план-график ГБУ «Экология» (это ведомство занимается вопросами утилизации ядохимикатов), в котором также предусмотрено проведение работ по обустройству площадки для обезвреживания отходов. На это предполагается выделить 5,5 млн руб. Условия контракта не опубликованы, нет и информации о месте утилизации опасных веществ.

Там же опубликован контракт на транспортировку и обезвреживание ядохимикатов, заключенный с ООО «Амуртрейд». Согласно документу, исполнитель должен вывезти 640 т затаренных опасных веществ со склада №1 (в бывшем инженерном сооружении МО РВСН на территории ЗАТО Циолковский). Место определяет заказчик ГБУ «Экология». Цена контракта — свыше 33,7 млн руб. Срок работ — до конца августа 2023 года. Кроме того, в контракте указано, что приступить ко второму этапу необходимо после получения санитарно-эпидемиологического заключения Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). В техническом задании оговорено, что транспортирование и обезвреживание должны выполняться способом, исключающим негативное воздействие на окружающую среду.

О ситуации — в материале «Ъ» «Гори оно в яду».

Анна Яшина, Благовещенск