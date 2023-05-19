Россия в очередной раз отклонила запрос посольства США на посещение Гершковича

Запрос посольства США на консульский доступ к журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу, арестованному по подозрению в шпионаже, в очередной раз отклонен, сообщила пресс-служба МИД России. В министерстве заявили, что отказ является ответом на невыдачу виз российским журналистам из пула главы МИДа Сергея Лаврова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эван Гершкович

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Эван Гершкович

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Запрос посольства США в Москве о консульском посещении арестованного за шпионаж репортера Э. Гершковича в очередной раз отклоняется в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам из пула министра иностранных дел С. В. Лаврова, в результате чего они не смогли вылететь в Нью-Йорк для сопровождения его визита в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН»,— говорится в заявлении российского МИДа.

Эвана Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге. 30 марта в Лефортовском суде Москвы его арестовали по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Сейчас Эван Гершкович находится в СИЗО «Лефортово». В ФСБ считают, что Эван Гершкович собирал сведения о предприятии военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну. Редакция WSJ отрицает предъявленные журналисту обвинения.

Запрос посольства США на консульское посещение Эвана Гершковича неоднократно отклонялся российской стороной. Отказы называли ответной мерой на невыдачу российским журналистам виз в США. Российская делегация во главе с Сергеем Лавровым направлялась в США в апреле, поскольку в этом месяце РФ председательствовала в Совбезе ООН. Накануне вылета господина Лаврова в Нью-Йорк стало известно, что российские журналисты, которые должны были сопровождать министра, не получили американские визы.

Эрдни Кагалтынов