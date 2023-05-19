МИД России внес в стоп-лист 500 граждан США, в том числе Обаму

Министерство иностранных дел России включило в стоп-лист граждан, которым запрещен въезд в страну, 500 американцев. Сообщение опубликовано на сайте ведомства. В стоп-лист, в частности, вошли бывший президент США Барак Обама и экс-послы США в России Джон Хантсман и Джон Теффт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Барак Обама

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters Барак Обама

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

«В ответ на регулярно вводимые администрацией Джо Байдена антироссийские санкции, которые призваны, по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб, персонально затронув официальных лиц и простых граждан нашей страны, в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев»,— отмечают в МИДе.

Кроме того, в список, по данным ведомства, «внесены и те во властных и правоохранительных структурах США, кто непосредственно причастен к преследованиям инакомыслящих по следам так называемого "штурма Капитолия"».

Среди фигурантов списка — комик Дмимми Киммел, журналисты Мэтью Континетти и Джеффри Шапиро, телеведущие Стивен Кольбер, Сет Майерс, Рэйчел Мэддоу и Брайан Уильямс министр военно-морских сил США Карлос дель Торо, бывшие послы США на Украине Мария Йованович и Джеффри Пайетт, губернатор Орегона Кристин Котек, губернатор Мэриленда Уэстли Мур, губернатор Небраски Джеймс Пиллен, губернатор Колорадо Джаред Полис, губернатор Арканзаса Сара Хакаби-Сандерс, губернатор Массачусетса Мора Хили, губернатор Аризоны Кэтлин Хоббс, губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро, экс-глава Минфина Украины Наталья Яресько.

В последний раз российский МИД расширял стоп-лист для граждан США 8 февраля 2023 года. Тогда въезд в страну был запрещен 77 американцам.

Ранее сегодня, 19 мая, США ввели новые санкции против России. Под ограничения, в частности, попали уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, вице-премьер России Виктория Абрамченко, помощник президента России Игорь Левитин, глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Также ограничения в отношении РФ расширили Канада, Великобритания и Австралия.

Александр Кислов