Reuters: Украина разрешит транзит аммиака из РФ при условии расширения зерновой сделки

Украина согласится на транзит российского аммиака по своей территории, если в зерновую сделку включат больше украинских портов и расширят спектр экспортируемых товаров, сообщил Reuters со ссылкой на источник в правительстве Украины.

«Мы заявляем следующее — если в сделку будет включен аммиакопровод, то Украина должна будет получить некоторые дополнительные вещи, которые будут отвечать нашим национальным интересам, что подразумевает расширение географии соглашения и списка товаров (для экспорта по морскому коридору.— “Ъ”)»,— сказал правительственный источник.

Зерновая сделка, заключенная в июле 2022 года при участии Турции, Украины, России и при содействии ООН обеспечивает вывоз зерна из украинских портов на Черном море и предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. В настоящее время в сделку включены три украинских порта — Одесса, Черноморск и Южный.

17 мая зерновую сделку продлили до 18 июля. Россия неоднократно допускала выход из сделки, поскольку часть соглашения, которая касается снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции, до сих пор не выполнена. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва все же согласилась на продление соглашения до 18 июня, поскольку «не теряет надежды» на решение связанных с его реализацией проблем.

Одним из требований российской стороны является запуск аммиакопровода Тольятти—Одесса. Транзит аммиака из Тольятти через Одессу на экспорт был приостановлен 24 февраля 2022 года из-за начала боевых действий на Украине. В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский выступил против поставок аммиака из России через украинскую территорию и отметил, что мог бы допустить транзит исключительно при условии обмена военнопленных по формуле «всех на всех».

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Эрдни Кагалтынов