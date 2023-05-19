Эрдоган: зерновую сделку удалось продлить из-за «особых отношений» Турции с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продление зерновой сделки еще на два месяца стало возможным благодаря «особым отношениям» Анкары с российским президентом Владимиром Путиным. Зерновая сделка два дня назад была продлена до 18 июля.

«Соглашение было продлено на два месяца. Как это было возможно? Это стало возможным благодаря нашим особым отношениям с президентом Путиным»,— сообщил господин Эрдоган в эфире телеканала CNN. Турция рассматривает не только интересы и нужды Запада, но и африканских стран, благодаря чему сделка была продлена, добавил он.

По его словам, зерновая сделка является доказательством необходимости взвешенного подхода в отношениях с Россией. При этом, как полагает Реджеп Тайип Эрдоган, Запад к этому не стремится и придерживается сценария сдерживания России.

В июле 2022 года в Стамбуле была согласована Черноморская зерновая инициатива, срок действия соглашения — 120 дней с возможностью продления, в марте, по заявлению российской стороны, срок был продлен на 60 дней.

17 мая господин Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки еще на 2 месяца, позднее это подтвердили украинские и российские власти.

Зерновая сделка предполагает вывоз зерна из украинских портов на Черном море и снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Москва неоднократно допускала выход из сделки, поскольку вторая часть соглашения до сих пор не выполнена. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва все же согласилась на продление соглашения до 18 июня, поскольку «не теряет надежды» на решение связанных с его реализацией проблем.

Подробнее о переговорах о продлении срока зерновой сделки — в материале «Ъ» «SWIFT в обмен на продовольствие».

Александр Кислов