В Крыму после ЧП с поездом увеличили число обходов с осмотром железнодорожных путей

В Крыму после схода с рельсов грузовых вагонов вводят дополнительные меры безопасности на железнодорожных путях. Об этом в эфире «Россия 24» сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Уже увеличено количество обходов железнодорожных путей по визуальному осмотру, а далее — дополнительные меры по установке определенного видеонаблюдения, это также рассматривается в настоящее время»,— отметил Николай Лукашенко.

Утром 18 мая в Симферопольском районе с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда. Пострадавших в результате ЧП нет. Местные жители сообщали, что перед инцидентом слышали взрыв. В «Крымской железной дороге» сообщают, что ЧП произошло из-за вмешательства посторонних лиц, однако официальная причина произошедшего не называется. 19 мая по факту повреждения железной дороги в Крыму возбуждено уголовное дело о теракте.

Татьяна Ручкина

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