В Сочи будут проверять курорты из-за отсутствия украшений в честь Дня Победы на Красной Поляне

Глава Сочи Алексей Копайгородский пообещал взять под особый контроль убранство улиц города-курорта к государственным праздникам, назвав недопустимой ситуацию на территории НАО «Красная Поляна», где туристы пожаловались на «отмену Дня Победы».

Господин Копайгородский поблагодарил отдыхающих, а также депутата Госдумы Александра Хинштейна за то, что они предали ситуацию огласке. «Государственная символика и наша поддержка проведения специальной военной операции неоспоримы и должны быть выражены в оформлении городской среды и в общей идеологии всех мероприятий»,— заявил градоначальник.

В Сочи разработан новый регламент украшения общественных пространств и крупных средств размещения к государственным праздникам, соблюдение регламента будет проверять рабочая группа с участием руководителей общественных и военно-патриотических объединений.

«Даже если у организации не запланированы финансовые средства на оформление и нет возможности их изыскать, администрация города возьмет подготовку общественных пространств и входных групп на себя. Будем оказывать все необходимое содействие, чтобы передавать общую атмосферу патриотических мероприятий»,— заявил Алексей Копайгородский.

10 мая депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал видеозаписи и фотографии, сделанные отдыхающими на курорте Красная Поляна в День Победы, которые свидетельствуют об отсутствии праздничного убранства территории курорта. Руководство Красной Поляны утверждает, что запретов на празднование не было.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «Красная Поляна не придерживается нейтралитета».

Анна Перова, Краснодар