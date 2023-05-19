«Скажи дома, что выпал из автобуса»

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении сотрудниками полиции 14-летнего школьника из Саратовской области Андрея Семенищева. Ольга Паратова, его мать, утверждает, что полицейские задержали подростка по пути к бабушке, заподозрив в употреблении наркотиков, однако, не найдя ничего запрещенного, отпустили домой, велев объяснить побои тем, что выпал из автобуса. Проверки также начали в ГУ МВД и прокуратуре Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по опубликованному на YouTube-канале правозащитника Бориса Ушакова видеообращению жительницы поселка Степное (Саратовская область) Ольги Паратовой, сообщает пресс-служба федерального ведомства. Госпожа Паратова утверждает, что ее 14-летнего сына избили сотрудники полиции.

Ольга Паратова рассказала, что 12 мая Андрей Семенищев поехал из Степного в Советское в гости к бабушке. У подростка оставалось 15 минут до отправления автобуса, и он решил позаниматься на турнике. «По его (Андрея.— “Ъ”) словам, вышел неизвестный ему человек и похвалил за то, что он занимался на турнике. Мой сын поблагодарил его за поддержку. Человек стоял на балконе, курил сигарету. Потом мой сын посмотрел на время, дошел до подъезда, надел капюшон и побежал на автобус. Оказывается, за этим человеком, который стоял на балконе, следили сотрудники полиции. Мой сын сел в автобус, и они поехали за ним. Они подумали, что мой сын — наркоман и взял наркотики для потребления, хотя он спортсмен, занимается тяжелой атлетикой и близко не похож на наркомана. Приехав в Советское, мой сын вышел из автобуса и пошел к бабушке. Он прошел два метра, на него накинулись полицейские, ударили дверью машины, надели на него наручники, подняли с земли и положили на капот автомобиля»,— рассказала госпожа Паратова в видеообращении.

Правоохранители якобы требовали от Андрея Семенищева признаться в употреблении наркотиков и показать, где он их прячет.

Мальчик представился, объяснил, что ему 14 лет и что наркотики он не употребляет, при себе их тем более не имеет. Но сотрудники полиции не поверили. Тогда, по словам школьника, его избил один из полицейских.

«Семенищев А. В. на протяжении полутора-двух часов, стоя закованный в наручники, убеждал, что он никакие наркотики не подбирал.

В результате запрещенных веществ у него не нашли, сняли наручники и велели, чтобы он сказал дома, что выпал из автобуса, говорится в заявлении о возбуждении уголовного дела.

Заявление подготовил руководитель отдела по работе с обращениями граждан благотворительного фонда помощи лицам, находящимся в местах принудительного содержания и их семьям «ДИСМАС» Борис Ушаков. Адресатами числятся президент РФ Владимир Путин, генпрокурор РФ Игорь Краснов, прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, прокурор Советского района Алексей Локтионов, председатель СКР Александр Бастрыкин, директор ФСБ РФ Александр Бортников, начальник ГУСБ МВД РФ Александр Макаров и начальник ГУ МВД РФ по Саратовской области Николай Ситников.

Вернувшись от бабушки, Андрей Семенищев рассказал о произошедшем маме. Побои, которые он получил, зафиксировали в районной больнице.

После этого госпожа Паратова позвонила в полицию, ее пригласили прийти на следующий день. «Они спросили: может, вам что-то предложить, что-то приобрести, что-то вам нужно? Я говорю, что нам ничего не надо. Потом думаю и говорю: купите ребенку телефон. Марку, ничего такого не называла, любой. На это они ответили, что у них не такая большая зарплата, и все на этом. Говорю, сколько человек било моего ребенка, скинулись бы по тысяче. Спросили, когда день рождения у сына, ответила, что в сентябре. Сказали: мы решим этот вопрос»,— рассказала «Ъ» Ольга Паратова.

В заявлении о возбуждении уголовного дела говорится, что «начальник отдела уголовного розыска Кинжигалиев Айдар Шамратович под моральным воздействием склонял ребенка и его мать отказаться от показаний против сотрудников полиции, подкупая тем, что купит ребенку телефон, действуя группой лиц, по предварительному сговору с начальником ПДН Ежовой Натальей Анатольевной». В документе также утверждается, что начальник местного ПДН Наталья Ежова якобы воспользовалась недостатком юридических познаний Ольги Паратовой и убедила ее подписать документ о том, что сын упал.

Правозащитники просили организовать доследственную проверку в оперативном сопровождении ФСБ РФ, указывая на возможность коррупционного сговора; проверить указанных в заявлении сотрудников полиции на полиграфе; изъять у подозреваемых нагрудные видеорегистраторы, телефоны, видеорегистратор со служебного автомобиля и изучить записи за 12 мая; возбудить уголовные дела. В заявлении Борис Ушаков указывает на обнаружение признаков преступлений, предусмотренных статьями о превышении должностных полномочий (п. п. «а, б, г, д, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), принуждении к даче показаний (ч. 2 ст. 302 УК РФ) и подкупе или принуждении к даче показаний (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

В СУ СКР по Саратовской области начали доследственную проверку. В разговоре с «Ъ» там уточнили, что уголовное дело пока не завели, но с сотрудниками полиции, на которых указывал Андрей Семенищев, следователи пообщались. Также проверку ведут в прокуратуре.

В ГУ МВД по Саратовской области «Ъ» сообщили версию правоохранителей: молодого человека задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков, доставили в отделение, установили личность и отпустили, когда подозрение не подтвердилось.

«14 мая в полицию от матери несовершеннолетнего поступило сообщение о якобы противоправных действиях сотрудников полиции в отношении ее сына, выразившихся в причинении ему телесных повреждений после задержания»,— добавили в полиции.

В обстоятельствах произошедшего разбираются оперативники собственной безопасности регионального МВД.

Дарья Васенина, Саратов