Мэрия обжалует отказ Верховного суда рассматривать дело о сносе ЖК в Краснодаре

Департамент архитектуры администрации Краснодара подал жалобу на отказ Верховного суда РФ в рассмотрении дела о сносе ЖК в поселке Пригородный. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Верховный суд РФ 5 мая 2023 года определил отказать департаменту в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Департамент 17 мая направил жалобу на это решение заместителю председателя ВС РФ.

«Мэрия может попытаться предпринять попытку — это как раз и есть обращение с жалобой на имя председателя ВС РФ на действия экономколлегии в отказе в пересмотре дела, но это последний шаг в этом процессе. С высокой вероятностью эта жалоба будет отклонена. Таким образом, фактически решения останутся обязательны к выполнению»,— комментирует «Ъ-Кубань» управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

По мнению администрации Краснодара, УФАС по Краснодарскому края вынес неправомерное решение об отсутствии оснований для выдачи разрешения на строительство четырех многоэтажных домов в поселке. Застройщиком жилого комплекса общей площадью 8 тыс. кв. м является ООО «СЗ „ЮРСК“».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ „ЮРСК“» зарегистрировано в Краснодаре в 2019 году. Основной вид деятельности общества — строительство жилых и нежилых зданий. Руководителем и бенефициаром компании указан Сергей Мартынов. Убыток по итогам 2021 года составил 424 тыс. руб.

Из материалов дела следует, что в декабре 2021 года комиссия регионального УФАС признала жалобу застройщика на действия мэрии, отказавшейся выдавать разрешение на строительство многоквартирных домов, обоснованной. Решение первой инстанции поддержали Пятнадцатый Арбитражный суд и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

В январе 2022 года Арбитражный суд края также отказал в удовлетворении иска мэрии о признании строящегося ЖК самовольной постройкой. В исковом заявлении администрации говорилось, что эти здания возводятся без разрешения, в связи с чем подлежат сносу. Однако экспертиза показала, что на земельном участке объекты капитального строительства отсутствуют, а фундамент не является объектом недвижимости.

Тат Гаспарян

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