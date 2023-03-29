Мэрии сказали: «ФАС»

Администрация кубанской столицы оспаривает в Верховном суде РФ решение краевого УФАС о необходимости выдачи разрешения на строительство жилого комплекса в поселке Пригородный. В городском департаменте архитектуры заявляют, что стройфирма для легализации стройки не предоставила результаты инженерных изысканий, застройщик говорит об обратном, а антимонопольное ведомство, как и суды трех инстанций, постановляет рассмотреть возможность выдачи разрешения на строительство повторно. По мнению юристов, если Верховный суд поддержит позицию УФАС, мэрии придется позволить строительной компании реализовать проект.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отказал мэрии Краснодара в сносе самостроя, посчитав, что фундамент — это не объект капитального строи­тельства

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Суд отказал мэрии Краснодара в сносе самостроя, посчитав, что фундамент — это не объект капитального строи­тельства

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

В Верховный суд РФ поступила кассационная жалоба от департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара к региональному УФАС. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел. Мэрия считает, что антимонопольный орган вынес неправомерное решение об отсутствии оснований для выдачи разрешения на строительство четырех многоэтажных домов в поселке Пригородный краевого центра. Застройщик жилого комплекса общей площади 8 тыс. кв. м — ООО «СЗ ''ЮРСК''».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ ''ЮРСК''» зарегистрировано в Краснодаре в 2019 году. Основной вид деятельности общества — строительство жилых и нежилых зданий. Руководителем и бенефициаром компании указан Сергей Мартынов. Убыток по итогам 2021 года составил 424 тыс. руб.

Из материалов дела следует, что в декабре 2021 года комиссия регионального УФАС признала жалобу застройщика на действия мэрии, отказавшейся выдавать разрешение на строительство многоквартирных домов, обоснованной. Пятнадцатый Арбитражный суд, а также Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставили решение первой инстанции без изменения.

Арбитражный суд Краснодарского края в январе 2022 года также отказал в удовлетворении иска мэрии о признании строящегося ЖК в Пригородном самовольной постройкой. В исковом заявлении администрации говорилось, что эти здания возводятся без разрешения, в связи с чем подлежат сносу. Однако экспертиза показала, что на земельном участке объекты капитального строительства отсутствуют, а фундамент не является объектом недвижимости.

Ответчики указали, что в марте 2021 года учредитель компании Сергей Мартынов передал в аренду учрежденной им организации «ЮРСК» земельный участок для возведения многоэтажного жилого комплекса из четырех домов. Компания направила в адрес городского департамента архитектуры и градостроительства заявление о выдаче разрешения на строительство, но застройщику было отказано. Мотивируя свое решение, уполномоченный орган указал, что не представлены результаты инженерных изысканий, в том числе инженерно-геологических. Застройщик счел такой отказ незаконным и необоснованным, утверждая, что все необходимые документы в положенный срок были направлены в мэрию.

Как рассказал «Ъ-Кубань» исполнительный директор ООО «СЗ ''ЮРСК''» Арсен Григорян, проблема в том, что своим решением суд не обязал мэрию выдать разрешение на строительство, а предписал «рассмотреть заявление повторно». Аналогичной позиции придерживается и антимонопольная служба, которая, по словам застройщика, вынесла четыре решения и предписания «обязать рассмотреть повторно». «Именно эту формулировку использует департамент в качестве оснований для отказов в выдаче разрешения»,— говорит собеседник «Ъ-Кубань», уточнив, что за два года судебных тяжб ООО «СЗ ''ЮРСК''» получило от мэрии 18 отказов, и сейчас около 400 сотрудников строительной компании якобы сидят без работы.

В пресс-службе мэрии Краснодара заявили, что застройщику отказано в выдаче разрешения на строительство объекта в связи с несоответствием проектной документации требованиям постановления правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

«Компании “ЮРСК” отказано в выдаче разрешения на строительство, в том числе ввиду отсутствия данных о надлежащих (действующих) технических условиях подключения многоквартирного дома к системе теплоснабжения, неверного расчета парковочных мест. Кроме того, застройщик начал строительство многоквартирного жилого дома без соответствующего разрешения. Администрацией предприняты меры по пресечению незаконного строительства, строительство остановлено»,— заявили в администрации города.

По словам адвоката юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, мэрия реализовала практически все доступные ей меры процессуальной защиты интересов. «Во исполнение предписания антимонопольного органа разрешение должно быть выдано. Однако этот факт не лишает возможности мэрию инициировать проверку построенного объекта на предмет соответствия закону, безопасности для жизни и здоровья граждан»,— считает юрист.

Тат Гаспарян

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