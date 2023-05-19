Пермское УФАС проверило кофейню, где сообщали о продаже кофе с грудным молоком

Сотрудники Пермского УФАС России 18 мая произвели осмотр павильона одной из кофеен сети «Смайл», где ранее заявили, что готовят кофе на грудном молоке, а затем опровергли эту информацию. Как сообщили в пресс-службе УФАС, размещение владельцами заведения наружной рекламы такого кофе не установлено, о чем составлен соответствующий акт. Жалобы на рекламу кофе на грудном молоке в антимонопольный орган не поступали, проверка по информации, опубликованной в СМИ, в данный момент не проводится.

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«Согласно действующему законодательству, информация, размещенная на официальной странице компании в социальной сети “ВКонтакте”, не подпадает под регулирование закона “О рекламе”, а является информацией о предлагаемых товарах. Иных способов распространения указанной информации не установлено. Пермское УФАС не усматривает в данной ситуации оснований для применения мер антимонопольного реагирования»,— отметили в ведомстве.

О том, что в пермских кофейнях федеральной сети «Смайл» продается кофе с грудным молоком, 16 мая сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на владельца точек Максима Кобелева. Позже реклама такого кофе появилась в группе пермских кофеен «Смайл» в соцсети «ВКонтакте». После того как информацией заинтересовалось управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, в заведениях сообщили, что «пошутили» и на самом деле грудное молоко не используют, а добиваются похожего вкуса, смешивая козье и миндальное молоко.