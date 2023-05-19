Три села в Курской области остались без света из-за обстрела

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле приграничных территорий региона. В своем Telegram-канале он уточнил, что в Корневском районе насчитали восемь прилетов.

В результате обстрела повреждены линии электропередачи и ограждение электроподстанции. Из-за этого без света остаются села Троицкое, Гордеевка и Внезапное. Аварийные бригады выедут на место для устранения последствий после того, как обстановка станет безопасной. Господин Старовойт добавил, что российские военные наносят ответные удары по огневым точкам противника.

Курская область, как и другие приграничные районы России, подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. Вчера, 18 мая, два человека получили осколочные ранения из-за падения снаряда в поселке Глушково. Там же снаряд разбил офис нотариуса.

Сергей Толмачев, Воронеж