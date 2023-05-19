Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Три села в Курской области остались без света из-за обстрела

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле приграничных территорий региона. В своем Telegram-канале он уточнил, что в Корневском районе насчитали восемь прилетов.

В результате обстрела повреждены линии электропередачи и ограждение электроподстанции. Из-за этого без света остаются села Троицкое, Гордеевка и Внезапное. Аварийные бригады выедут на место для устранения последствий после того, как обстановка станет безопасной. Господин Старовойт добавил, что российские военные наносят ответные удары по огневым точкам противника.

Курская область, как и другие приграничные районы России, подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. Вчера, 18 мая, два человека получили осколочные ранения из-за падения снаряда в поселке Глушково. Там же снаряд разбил офис нотариуса.

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...