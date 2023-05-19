Услуги зарубежного туризма из Свердловской области в апреле подешевели на 15%

В Свердловской области годовой темп прироста цен на услуги зарубежного туризма снизился с 21,12% до 5,33% с марта по апрель. Как пояснили в пресс-службе уральского ГУ Банка России, замедление роста цен обусловлено высокой базой прошлого года, когда из-за ограничения международного авиасообщения цены на туры за границу значительно выросли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Турция, Стамбул

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Турция, Стамбул

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, в марте заметнее всего снизились темпы прироста цен на поездки в Турцию, Египет и ОАЭ. Самым популярным зарубежным направлением из аэропорта Кольцово остается Анталья (Турция). Из Екатеринбурга на курорт летают пять авиакомпаний. Шестым перевозчиком со 2 июня станет авиакомпания «Победа».

Диана Сунагатуллина

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