Услуги зарубежного туризма в Свердловской области в марте подешевели на 30%

В Свердловской области годовой темп прироста цен на услуги зарубежного туризма снизился с 51,9% до 21% с февраля по март. Как пояснили в пресс-службе уральского ГУ Банка России, в условиях повышенной неопределенности свердловчане предпочитали отдыхать внутри страны, что привело к замедлению годового роста цен на услуги зарубежного туризма. Заметно снизились темпы прироста цен на поездки в Турцию, Египет и ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Такая динамика также объясняется тем, что в марте 2022 года цены на зарубежный туризм резко выросли «по причине ослабления рубля и сокращения числа доступных направлений отдыха». Тогда же на фоне роста издержек авиакомпании заметно повышали цены на свои услуги.

Экскурсионные услуги в Свердловской области за март подорожали на 9%. Напомним, на перевале Дятлова в течение трех лет планируют создать туристическую инфраструктуру. Кроме того, ожидается, что в 2023 году количество глэмпинг-объектов в Свердловской области увеличится примерно в два раза, а в 2024 году — в четыре раза.

Диана Сунагатуллина

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