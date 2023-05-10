«Победа» запустит рейс из Екатеринбурга в Анталью

Авиакомпания «Победа» со 2 июня начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Анталью (Турция), сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Летать перевозчик будет по понедельникам и пятницам на самолетах Boeing 737-800.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Вылеты из Екатеринбурга запланированы на 7:25, прибытие в турецкий аэропорт — в 10:50. Отправление из Антальи в 11:30, прилет в Кольцово — в 18:30. Время в пути займет 5 часов 20 минут.
Стоимость билетов — от 16 065 руб.
Напомним, Анталья остается самым популярным зарубежным направлением из Кольцово. Сейчас из Екатеринбурга на турецкий курорт летают пять авиакомпания. «Победа» станет шестым перевозчиком, запустившим рейсы по данному маршруту.