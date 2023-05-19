Суд в Петербурге рассмотрит новое дело в отношении бывших совладельцев «Юлмарта»

В Московском районном суде Санкт-Петербурга зарегистрировано новое уголовное дело, касающееся бывших топ-менеджеров обанкротившейся компании «Юлмарт». Один из ее совладельцев Дмитрий Костыгин обвиняется по трем эпизодам по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Аналогичные обвинения выдвинуты в отношении владельца сети «Рив Гош» и другого бывшего совладельца «Юлмарта» Августа Мейера и его жены Инны Мейер. Кроме них в деле фигурируют еще трое соучастников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, материалы дела переданы судье и к производству пока не приняты. Уголовное дело, насчитывающее 190 томов, связано с хищением средств, полученных компанией «Юлмарт» в виде кредитов от Сбербанка.

Ранее стало известно, что долги компаний, входивших в состав холдинга «Юлмарт» и принадлежащих господину Костыгину, выставят на торги. Общая стоимость кредитов превышает 700 млн руб.

Подробнее о деле в отношении бывших совладельцев «Юлмарта» читайте в материале «Ъ-СПб».

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