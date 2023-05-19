Владелец польского участка газопровода Ямал—Европа потребовал с «Газпрома» $2,3 млрд

Владелец польского участка газопровода Ямал—Европа компания Europolgaz через арбитражный суд требует с компании «Газпром» непогашенную задолженность за транспортировку газа в размере 6 млрд злотых ($2,3 млрд). Об этом сообщил вице-премьер, министр госактивов Польши Яцек Сасин.

«Europolgaz, компания, ответственная за транспортировку газа, обратилась в арбитраж с иском против "Газпрома" о возмещении примерно 850 млн злотых (около $220 млн) непогашенной задолженности, за транспортировку газа»,— сообщил Яцек Сасин в эфире Польского телевидения.

По словам министра, арбитраж связан с «упущенной прибылью Europolgaz, через трубопровод которой в настоящее время не транспортируется российский газ». Таким образом, к уже озвученной задолженности нужно прибавить еще 5 млрд злотых (около $1,2 млрд). Иск был подан в арбитраж при торговой палате Стокгольма.

Власти Польши отказались платить за российский газ в рублях в апреле 2022 года, после чего «Газпром» остановил поставки газа польской компании PGNiG. Затем правительство России ввело контрсанкции против компании Europolgaz (совместное предприятие «Газпрома» и PGNiG). Позднее «Газпром» сообщил, что больше не будет использовать польский участок газопровода Ямал—Европа.

Анастасия Ларина