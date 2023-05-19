Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владелец польского участка газопровода Ямал—Европа потребовал с «Газпрома» $2,3 млрд

Владелец польского участка газопровода Ямал—Европа компания Europolgaz через арбитражный суд требует с компании «Газпром» непогашенную задолженность за транспортировку газа в размере 6 млрд злотых ($2,3 млрд). Об этом сообщил вице-премьер, министр госактивов Польши Яцек Сасин.

«Europolgaz, компания, ответственная за транспортировку газа, обратилась в арбитраж с иском против "Газпрома" о возмещении примерно 850 млн злотых (около $220 млн) непогашенной задолженности, за транспортировку газа»,— сообщил Яцек Сасин в эфире Польского телевидения.

По словам министра, арбитраж связан с «упущенной прибылью Europolgaz, через трубопровод которой в настоящее время не транспортируется российский газ». Таким образом, к уже озвученной задолженности нужно прибавить еще 5 млрд злотых (около $1,2 млрд). Иск был подан в арбитраж при торговой палате Стокгольма.

Власти Польши отказались платить за российский газ в рублях в апреле 2022 года, после чего «Газпром» остановил поставки газа польской компании PGNiG. Затем правительство России ввело контрсанкции против компании Europolgaz (совместное предприятие «Газпрома» и PGNiG). Позднее «Газпром» сообщил, что больше не будет использовать польский участок газопровода Ямал—Европа.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...