Прямой рейс из Ижевска в Минск может организовать авиакомпания «Ижавиа»

Авиакомпания из Удмуртии «Ижавиа» рассматривает возможность организовать прямые рейсы из Ижевска в Минск. Об этом рассказал посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой после переговоров с главой региона Александром Бречаловым, пишет «БЕЛТА».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Учитывая, что мы сейчас считаем экономику прямого рейса Минск — Ижевск (их аэропорт получает статус международного), их региональная авиакомпания "Ижавиа" будет пытаться организовывать прямые рейсы в Минск»,— рассказал Дмитрий Крутой.

Так, по словам господина Крутого, агентства по туризму Белоруссии и Удмуртии согласовали план объектов, которые могут привлечь туристов. «Удмуртия — это родина Чайковского, и только по музыкальной тематике белорусам бы это было очень интересно»,— отметил посол.

Напомним, о предложении белорусской стороны организовать прямое авиасообщение между Минском и столицей Удмуртии стало известно в ноябре 2022 года. Директор аэропорта и АО «Ижавиа» Александр Синельников инициативу белорусской стороны поддержал. 22 апреля 2023 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении аэропорта Ижевска статуса международного. В настоящее время идет строительство нового терминала.