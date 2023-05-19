Строительство нового терминала аэропорта Ижевска идет с опережением графика

Работы по строительству нового терминала в аэропорту столицы Удмуртии продвигаются с опережением графика, сообщил во «ВКонтакте» председатель правительства региона Ярослав Семенов. Успешному ходу работает способствует благоприятная погода.

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В настоящее время на объекте выполняются мероприятия нулевого цикла, который включает в себя 68 фундаментов, 36 балок и 20 железобетонных плит. Подрядчик выполнил перенос коммуникаций и завершил устройство котлована, а сейчас выполняется устройство опор и заливка фундаментов.

Напомним, в августе 2022 года первый камень в основание нового терминала заложил Александр Бречалов совместно с министром транспорта России Виталием Савельевым. Площадь здания превысит 10 тыс. кв. м. В нем будет размещаться операционный зал, залы длительного ожидания и ожидания вылета, зал выдачи багажа и здравпункт, а также зоны регистрации и общественного питания. Построить международный терминал планируют к марту 2024 года.