«Налицо попытка Китая перехватить политическую инициативу»

В Россию и на Украину едет миссия Ватикана, цель которой попытаться найти мирное решение конфликта. Тем временем в украинской столице побывал спецпредставитель КНР Ли Хуэй. После переговоров с главой МИД Дмитрием Кулебой он проследовал дальше в Европу. Кроме того, в Москве и Киеве ожидается визит большой африканской делегации. Ее участники также предпримут попытку как-то повлиять на текущую ситуацию в зоне боевых действий. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе смотрит на все это скептически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи и архиепископ Клаудио Гуджеротти возглавят миротворческую миссию Ватикана в Москву и Киев. Как известно, Владимир Зеленский ранее получил аудиенцию у папы римского Франциска. Украинский президент позже назовет данное действо «разговором, который действительно может повлиять на историю». Хотя так могло показаться, что никаких сенсаций встреча не преподнесла. Святой престол давно пытается как-то поучаствовать в урегулировании конфликта, но особого результата пока незаметно.

Конечно, какая-никакая интрига, возможно, все-таки существует, мы же всего не знаем. По крайней мере, визит двух представителей Ватикана это как минимум красиво. В целом нужно констатировать активизацию многочисленных посредников-миротворцев. И даже таких, казалось бы, экзотических, как президент ЮАР Сирил Рамафоса.

В украинской столице уже побывал китайский спецпосланник Ли Хуэй. В настоящий момент он отправился дальше в Европу, и здесь, как мы видим, пока что без сенсаций.

СМИ тем временем вновь пишут о корейском варианте украинского урегулирования. По сути, речь идет о бессрочной заморозке боевых действий на нынешних рубежах без каких-либо соглашений и условий. Не очень во все в это верится. Подобные инициативы неоднократно уже звучали и ни к чему не привели. Видимо, и в этот раз будет так же.

В результате приходится в очередной раз говорить о том, что военный сценарий себя не исчерпал, напротив, идет явная активизация боевых действий.

И не только их одних: впереди саммит «семерки» в Хиросиме. Бывшие наши партнеры обсудят, как быть дальше. На повестке дня, в частности, взыскивание с РФ компенсации за все происходящее, новые пакеты санкций и обсуждение будущего Украины в составе западного мира и НАТО.

И, собственно, главный тренд на сегодня — явная попытка Китая перехватить политическую инициативу у Запада, играть если не главную, то более заметную роль в происходящих событиях. И так кажется, что разговор об этом председатель КНР Си Цзиньпин намерен вести с президентом США Джо Байденом, который не исключил их скорой встречи.

И чем же пойдет речь на таких переговорах? Так кажется, что о том самом, наболевшем, — о разделе мира, о новой структуре мировой безопасности в связи с изменившимися условиями в Европе. Будет как минимум попытка расчертить новые красные лини. И хочется спросить: какая же роль в этом отводится России? Есть такое подозрение, что российское участие в глобальном диалоге как-то не совсем и предусмотрено.

Впрочем, возвращаемся к визиту представителей папы римского в Москву и Киев. Сложно с собой что-то поделать, так и хочется сказать, что они везут предложение, от которого нельзя отказаться. Иначе как повлиять на историю? А, может быть, просто больше не на кого надеяться, только на высшие силы.

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