Пушилин рассказал о попытках ВСУ прорвать фланги в Бахмуте

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) «целенаправленно хотят прорвать фланги» в Бахмуте (Артемовск). По его мнению, делается это чтобы осложнить продвижение российской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пушилин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Денис Пушилин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Противник сейчас целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для самого Артемовска, для ребят, которые находятся в самом городе. Поэтому, конечно, предпринимаются исчерпывающие меры»,— сказал врио главы ДНР «РИА Новости»..

14 мая Минобороны России сообщило, что накануне ВСУ предприняли «массированные попытки прорвать оборону» севернее и южнее Бахмута, но эти атаки были отбиты. Бахмут расположен в подконтрольной Украине части Донбасса. Бои за город продолжаются с лета 2022 года. По словам главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, бойцы которого ведут штурм города, Бахмут почти в скором времени будет взят. бои идут за последние дома на окраине.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».