Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пушилин рассказал о попытках ВСУ прорвать фланги в Бахмуте

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) «целенаправленно хотят прорвать фланги» в Бахмуте (Артемовск). По его мнению, делается это чтобы осложнить продвижение российской армии.

Денис Пушилин

Денис Пушилин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Денис Пушилин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Противник сейчас целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для самого Артемовска, для ребят, которые находятся в самом городе. Поэтому, конечно, предпринимаются исчерпывающие меры»,— сказал врио главы ДНР «РИА Новости»..

14 мая Минобороны России сообщило, что накануне ВСУ предприняли «массированные попытки прорвать оборону» севернее и южнее Бахмута, но эти атаки были отбиты. Бахмут расположен в подконтрольной Украине части Донбасса. Бои за город продолжаются с лета 2022 года. По словам главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, бойцы которого ведут штурм города, Бахмут почти в скором времени будет взят. бои идут за последние дома на окраине.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...