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Коммерсантъ FM
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«Роскосмос»»: решение по сведению МКС с орбиты пока не принято

Страны-участницы проекта Международной космической станции (МКС) пока не приняли решение о сроках ее сведения с орбиты, сообщили ТАСС в пресс-службе «Роскосмоса». Предполагалось, что МКС сведут в 2030–2031 годах.

«Что касается завершения эксплуатации станции, то к настоящему времени не существует какого-либо официального (формального) решения партнеров по программе МКС о сведении станции с орбиты в 2030-2031 годах»,— уточнили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» напомнили, что сроки эксплуатации МКС уже продлевали три раза. «За время эксплуатации станция продемонстрировала свою надежность и безопасность»,— добавили в пресс-службе корпорации.

Международные партнеры по МКС продлили эксплуатацию станции до 2030 года, правительство России — до 2028 года. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в 2022 году говорил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, но в госкорпорации решили не спешить. Господин Борисов обещал, что российский аналог МКС построят к 2032 году.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Амбиции орбитального масштаба».

Лаура Кеффер

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