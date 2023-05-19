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Коммерсантъ FM
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Подписчики Twitter Blue могут загружать видео длительностью до двух часов

Владельцы верифицированных аккаунтов в Twitter получили возможность загружать видеоролики длительностью до двух часов. Об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск.

«Верифицированные подписчики Twitter Blue теперь могут загружать двухчасовые видео (объемом.— "Ъ") 8 гигабайт»,— написал он в своем аккаунте.

Подписка Twitter Blue запущена с ноября 2022 года после покупки соцсети господином Маском. С апреля 2023-го для верифицированных аккаунтов увеличен лимит символов в сообщении до 10 тыс. В том же месяце Илон Маск объявил, что в Twitter стала доступна монетизация контента.

Лаура Кеффер

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