Нематериальные активы просят предъявить к осмотру

Эксперты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ определили пул российских компаний, которые могут быть отнесены к технологическим. Большая их часть относится к предприятиям обрабатывающей промышленности, научно-технической сферы, торговли и базируется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В основу анализа легли данные о НИОКР и нематериальных активах (НМА) из финансовой отчетности компаний — такой подход используется в международной практике при оказании господдержки перспективным технологическим компаниям и будет применяться и российским правительством. Однако пока метод ограничен качеством и полнотой данных: из 3,1 млн юрлиц менее 0,2% отражают в отчетности данные о расходах на НИОКР и лишь 1,7% — о НМА. Для фокусировки на технокомпаниях нужно стимулировать бизнес к раскрытию таких данных, отмечают в ИСИЭЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Несмотря на то что реестр технологических компаний еще не сформирован, уже сейчас возможно провести предварительную оценку потенциального пула таких компаний, параметров их инновационной деятельности, отраслевой принадлежности и местонахождения на основе открытой финансовой отчетности, указывают эксперты ИСИЭЗ в специальном выпуске «Мониторинга международной повестки в сфере науки, технологий и инноваций» (с ним ознакомился “Ъ”). Такие компании, как указывают международные и российские экономисты, играют ключевую роль в восстановлении экономик, поэтому правительствам рекомендуется концентрировать господдержку именно на них. Российские власти значение технологических компаний осознают и стремятся стимулировать их развитие — в частности, они рассматриваются как один из инструментов достижения цели по переходу к инновационно ориентированному экономическому росту. Однако для создания эффективной модели поддержки таких компаний необходимо сформировать их реестр, чем и занимаются сейчас в правительстве (см. “Ъ” от 2 мая).

Эксперты ИСИЭЗ определяют такие компании по данным финансовой отчетности — их все чаще используют для выявления и оказания мер поддержки перспективным технологическим компаниям в разных странах мира, отмечают эксперты. Наиболее часто индикаторами научно-технического потенциала компаний в ней выступают данные о расходах на НИОКР и стоимости нематериальных активов. Такая практика для выявления технологических компаний на национальном уровне и предоставления мер господдержки применяется в Китае, Германии, Франции, Испании, Израиле. Проект федерального закона «О развитии технологических компаний в РФ» (внесен правительством в Госдуму) также предусматривает использование данных финансовой отчетности, а также проведение специализированной экспертизы для выявления и мониторинга технологических компаний.

Проблема, однако, в том, что в России только часть юрлиц предоставляют полную бухгалтерскую отчетность, следует из мониторинга ИСИЭЗ. Из 3,1 млн компаний, действовавших в РФ в 2022 году, о наличии нематериальных активов в финансовой отчетности заявили только 52 тыс. (1,7%), а о расходах на НИОКР за последние три года — 5,8 тыс. организаций (менее 0,2%). Данные о НИОКР в основном отражают компании обрабатывающих производств (39% всех организаций с НИОКР), научно-технической сферы деятельности (26%), информации и связи (10%). Больше всего компаний с НМА приходится на оптовую и розничную торговлю (24% от общего числа организаций с НМА), обработку (21%) и научно-техническую сферу деятельности (13%). Территориально около половины отчитавшихся по НИОКР и НМА компаний сосредоточены в трех регионах: Москве (34% и 32% соответственно), Санкт-Петербурге (10% и 9%) и Московской области (по 7%), и именно столичные компании формируют свыше половины стоимости НИОКР (54%) и почти половину стоимости НМА (48%).

Неполные данные о НИОКР и НМА де-факто являются главным ограничением для применения такой методики. Ранее эксперты ИСИЭЗ уже отмечали, что организации, применяющие упрощенные способы ведения бухучета, эти сведения в отчетности вообще не выделяют (см. “Ъ” от 3 октября 2022 года). Кроме того, оба критерия имеют естественные ограничения: нематериальные активы — широкое понятие, а отчетность не позволяет оценить добавленную стоимость, полученную непосредственно в результате НИОКР. Часть общих расходов компании на НИОКР также может быть скрыта в отчетности, например, они могут учитываться в составе НМА или основных средств. Чтобы решить эти проблемы и сделать технологические компании видимыми государству и другим участникам рынка, эксперты предлагают в том числе обязать компании на законодательном уровне указывать данные о НИОКР и НМА в финансовой отчетности.

Венера Петрова, Диана Галиева