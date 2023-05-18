В результате обстрела белгородской Маломихайловки повреждены два дома, загорелась лесополоса

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими силовиками Маломихайловки Шебекинского городского округа. Ранее в РСЧС дважды рассылали информацию об обстреле этого села.

«Пострадавших нет. После подворового обхода повреждения выявлены в двух частных домовладениях — посечены фасады, крыши и заборы»,— рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, часть снарядов упала в лесополосу; есть очаги возгорания. Пожарные ликвидируют последствия обстрела.

Ранее стало известно, что в результате сегодняшнего обстрела села Нижнее Березово Шебекинского округа Белгородской области погибли два человека и один тяжело ранен.

О происходящем в Черноземье 18 мая в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин