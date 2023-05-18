NetherRealm представила первый трейлер и назвала дату выхода новой части Mortal Kombat

Американская студия—разработчик видеоигр NetherRealm выложила первый трейлер Mortal Kombat 1 и объявила дату выхода — 19 сентября 2023 года. Ранее основатель студии Эд Бун неоднократно тизерил новую часть Mortal Kombat в своем Twitter-аккаунте. Mortal Kombat 1 планируется для выпуска на ПК (в Steam и Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Версии для консолей прошлого поколения не разрабатываются.

Новая часть является одновременно мягким перезапуском серии и непосредственным продолжением Mortal Kombat 11, вышедшей в 2019 году,— в ней один из главных героев серии Лю Кан получил силу сформировать «новую эру». В трейлере можно увидеть знакомых персонажей серии: Райдена, Кун Лао, Шан Цзуна (персонаж является бонусом к предзаказу игры), Скорпиона и Саб-Зиро, а также Китану и Милину. Бета-тестирование запланировано на август. Новая часть Mortal Kombat нарушает ранее установленный цикл выпуска игр от NetherRealm: Mortal Kombat 1 выходит сразу после Mortal Kombat 11. Ранее игры серии Mortal Kombat выходили поочередно с проектами про супергероев DC — Injustice.

Евгений Федуненко