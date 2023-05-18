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Коммерсантъ FM
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Reuters: Пентагон по ошибке завысил стоимость переданного Украине оружия на $3 млрд

Пентагон в результате ошибки, допущенной при расчете поставок Украине, завысил стоимость отправленной военной техники примерно на $3 млрд, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного источника из американского военного ведомства.

Как сообщил источник, при подсчете оценивалась восстановительная стоимость вооружения (скорректированная в результате переоценки), а не начальная цена. В связи с этим, отмечает агентство, Пентагон сможет отправить дополнительные поставки за счет оставшейся суммы. Конгресс уведомят о корректировке бухгалтерского отчета сегодня, 18 мая.

С начала спецоперации США выделили несколько десятков пакетов военной помощи Украине. Пентагон оценивал общий объем поддержки Киева в $35,7 млрд. Объявленный Вашингтоном 9 мая пакет военной помощи на $1,2 млрд включает в себя дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, а также техническую поддержку.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

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