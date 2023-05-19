Прокатная десятка

Кинокритик Андрей Плахов: «Главный герой по фамилии Шрайвер (Майкл Шеннон) работает уборщиком, сантехником, в общем, парнем на подхвате в многоквартирном нью-йоркском доме. Он поставил крест на своих амбициях, если они и были, живет бобылем с рыжим котом и тихо спивается в компании такого же, как он, опустившегося маргинала. Вдруг Шрайвер получает письмо из вымышленного университета Ахерон с приглашением на литературный фестиваль, который организует писательница и преподавательница профессор Симона Клири (Кейт Хадсон). Фестиваль, проводимый в провинциальной глуши, вымирает, его давно не посещали знаменитости, и ему грозят совсем урезать бюджет. Шрайвера ошибочно принимают за его однофамильца — энигматичного писателя, двадцать лет назад издавшего роман "Время козлов". На пике славы, когда его ждал на очередное чествование Билл Клинтон, автор "манифеста поколения" исчез с литературного горизонта. Нечто навеянное судьбой Сэлинджера и подобных ему литературных затворников, только повернутое в пародийную плоскость. Создатели фильма используют этот сюжет для насмешки над нравами академических, университетских, окололитературных кругов».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Большая или маленькая чушь».