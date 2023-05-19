Прокатная десятка

18 мая в прокат вышел ряд фильмов, среди которых российская детективная комедия Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех» и южнокорейский триллер «Охота» — режиссерский дебют звезды сериала «Игра в кальмара» Ли Джон Джэ. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Хитровка. Знак четырех
- Режиссер: Карен Шахназаров
- В ролях: Константин Крюков, Михаил Пореченков, Алексей Вертков, Александр Олешко, Анфиса Черных
- Жанр: детектив, комедия / Россия / 129 мин.
- В прокате: с 18 мая
Кинопрокатчик «Каропрокат»: «Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского "дна". Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с темным прошлым».
Большая или маленькая ложь
- Режиссер: Майкл Марен
- В ролях: Майкл Шеннон, Кейт Хадсон, Дон Джонсон, Пейтон Лист, Зак Брафф
- Жанр: комедия / США / 101 мин.
- В прокате: с 18 мая
Кинокритик Андрей Плахов: «Главный герой по фамилии Шрайвер (Майкл Шеннон) работает уборщиком, сантехником, в общем, парнем на подхвате в многоквартирном нью-йоркском доме. Он поставил крест на своих амбициях, если они и были, живет бобылем с рыжим котом и тихо спивается в компании такого же, как он, опустившегося маргинала. Вдруг Шрайвер получает письмо из вымышленного университета Ахерон с приглашением на литературный фестиваль, который организует писательница и преподавательница профессор Симона Клири (Кейт Хадсон). Фестиваль, проводимый в провинциальной глуши, вымирает, его давно не посещали знаменитости, и ему грозят совсем урезать бюджет. Шрайвера ошибочно принимают за его однофамильца — энигматичного писателя, двадцать лет назад издавшего роман "Время козлов". На пике славы, когда его ждал на очередное чествование Билл Клинтон, автор "манифеста поколения" исчез с литературного горизонта. Нечто навеянное судьбой Сэлинджера и подобных ему литературных затворников, только повернутое в пародийную плоскость. Создатели фильма используют этот сюжет для насмешки над нравами академических, университетских, окололитературных кругов».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Большая или маленькая чушь».
Охота
- Режиссер: Ли Джон Джэ
- В ролях: Ли Джон Джэ, Чон У Сон, Чон Хе Джин, Хо Сон Тхэ, Ко Юн Джон
- Жанр: триллер, детектив, боевик / Южная Корея / 125 мин.
- Слоган: «Два соперника. Скрытая правда»
- В прокате: с 18 мая
Обзор «Ъ-Weekend»: «1983 год. Южнокорейский лидер (неназываемый по имени Чон Ду Хван) посещает Вашингтон. Визит сопровождается массовыми демонстрациями эмигрантов, а также покушением на президента, совершенным северокорейским снайпером. Следом срывается уже южнокорейская операция в Токио, в ходе которой потенциальный перебежчик сообщает о наличии "крота" в рядах спецслужб. Поиски северокорейских шпионов обостряются как во внешней, так и во внутренней разведке. За первое направление отвечает Пак Пён Хо (Ли Джон Джэ из "Игры в кальмара"), за второе — Ким Джон До (Чон У Сон из "Хорошего, плохого, долбанутого"). Сотрудники обоих ведомств интенсивно копают под коллег — и сомнительные контакты в итоге обнаруживаются повсюду.
Сюжет ретивого шпионского боевика "Охота" пульсирует в треугольнике исторических событий: жестокое подавление митинга в Кванджу, с которого практически началось правление Чон Ду Хвана в 1980-м, побег пилота ВВС КНДР, прилетевшего на МИГ-19 прямо в Сеул, и — микроспойлер — рангунский теракт в Бирме, опять же связанный с южнокорейским президентом. Пак и Ким по-разному проходят этот тяжелый для родины час, демонстрируя то спецслужбистскую безжалостность, то гражданское сочувствие, а то и вовсе угнетенный патриотизм».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Враги-государства».
Остров иллюзий
- Режиссер: Кертис Дэвид Хардер
- В ролях: Кассандра Нод, Сара Каннинг, Эмили Теннант, Рори Дж. Сапер
- Жанр: ужасы, триллер, детектив / США / 92 мин.
- Слоган: «Что скрывает каждый блогер»
- В прокате: с 18 мая
Кинопрокатчик «Global Film»: «Мэдисон живет социальными сетями: она блогер и инфлюэнсер, который выставляет свою жизнь напоказ. Однажды она решает отправиться в Таиланд, где знакомится с другой загадочной девушкой, путешествующей по миру в одиночестве и налегке. Вместе они отправляются на живописные, пустынные острова, где каждая из них открывается с более мрачной, зловещей стороны».
Мама мафия
- Режиссер: Кэтрин Хардвик
- В ролях: Моника Беллуччи, Алессандро Брессанелло, Эдуардо Скарпетта, Тони Коллетт, Томми Роджер
- Жанр: боевик, комедия, криминал / Великобритания, Италия, США / 101 мин.
- Слоган: «Из домохозяйки в крестную мать»
- В прокате: с 11 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Кристин Бальбано — типичная сорокалетняя жительница американской субурбии (играющей ее Тони Коллетт на самом деле пятьдесят). Она работает в рекламном агентстве, где начальники-мужчины пренебрежительно отмахиваются от ее идей и отдают ее контракты молодому коллеге (Йонв Джозеф). Дома Кристин заботится о сыне Доминике (Томми Роджер) и инфантильном муже Поле (Тим Дайш), воображающем себя музыкантом, но на самом деле — бездельнике, сидящем у жены на шее. И как раз в момент, когда героиня пытается одновременно справиться с тоской по сыну, уехавшему в колледж, очередными проблемами на работе и шокирующим открытием, что муж ей изменяет, она получает звонок с незнакомого номера из Италии. Женщина по имени Бьянка (Моника Беллуччи) сообщает ей, что ее дедушка Джузеппе Бальбано (Алессандро Брессанелло) скончался, завещав внучке свой бизнес, и ей немедленно следует вступить в права наследования…
Кристин прилетает в Рим, где прямо в аэропорту ее буквально сбивает с ног красавчик по имени Лоренцо (Джулио Корсо), который немедленно просит у нее номер телефона. Но прежде чем начать вместе с ним воплощать в жизнь вышеупомянутый тревелог, Кристин должна разобраться в делах дедушки, который, как зрители, естественно, уже догадались, был не кем иным, как главой мафиозного клана».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Крестная внучка».
Влюблен без памяти
- Режиссер: Гийом Бюро
- В ролях: Лейла Бехти, Карим Леклу, Луиз Бургуэн, Жан-Шарль Клише
- Жанр: драма / Франция, Бельгия / 87 мин.
- Слоган: «Чей он мужчина?»
- В прокате: с 11 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Жюли Делоне (Лейла Бехти) живет в небольшом провинциальном городе и является владелицей и единственной сотрудницей фотоателье, доставшегося ей от мужа Жюльена, который пропал без вести на войне. Однажды Жюли видит в газете фотографию солдата, подобранного на вокзале без денег и документов, который не помнит даже своего имени. Она решает, что это Жюльен, и отправляется в психиатрическую больницу, где тот временно содержится… Доктор, которого убеждают аргументы Жюли и ее описания особых примет мужа, соглашается на эксперимент: он отпускает своего подопечного пожить с ней несколько недель, а там, глядишь, родные стены вернут ему память…
В тот момент, когда их семейная жизнь наконец обретает очертания позабытой нормы, приходит письмо от доктора: другая женщина, певичка из парижского кабаре по прозвищу Куколка (Луиз Бургуэн), заявляет на беспамятного свои права, утверждая, что это ее муж, официант из того же кабаре. Ее доводы перевешивают, и хотя "Жюльен" не помнит ее так же, как Жюли в их первую встречу в больнице, он покорно соглашается с тем, что теперь он Виктор, и отправляется в новую жизнь. Но и на этом история этого необычного треугольника не заканчивается…»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Система неузнавания лиц».
Кто убил BlackBerry
- Режиссер: Мэтт Джонсон
- В ролях: Джей Барушель, Гленн Хауэртон, Мэтт Джонсон, Кэри Элвес, Сол Рубинек
- Жанр: биография, драма, комедия / Канада / 119 мин.
- Слоган: «Чем выше взлетаешь, тем больнее падать»
- В прокате: с 11 мая
Кинокритик Михаил Трофименков: «В 1997 году юные охламоны Майк Лазаридис (Джей Барушель) и Даг Фрегин (Мэтт Джонсон) из города Ватерлоо, что в канадской провинции Онтарио, руководившие раздолбайской конторой под названием Research in Motion, придумали первый мобильный телефон, совмещавший помимо чисто телефонных также функции пейджера и персонального компьютера. Проще говоря, первый смартфон — идеальный для своей эпохи девайс для бизнесменов. Заручившись сотрудничеством корпоративной акулы Джима Болсли (Гленн Хауэртон), они сменили название фирмы на "Ежевику" (слово blackberry переводится именно так) и десять лет спустя контролировали ни больше ни меньше как 45% мирового рынка. Их продукцией пользовались, тем самым рекламируя их, президент Барак Обама и Министерство обороны США. А потом на рынке мобильной связи появился айфон, и звезда канадских вундеркиндов, вдобавок еще и уличенных в махинациях на рынке ценных бумаг, стремительно закатилась».
Все страхи Бо
- Режиссер: Ари Астер
- В ролях: Хоакин Феникс, Пэтти ЛюПон, Эми Райан, Нэйтан Лейн, Кайли Роджерс
- Жанр: ужасы, драма, комедия / США, Великобритания, Финляндия / 179 мин.
- Слоган: «Не надо бояться величайшего приключения»
- В прокате: с 4 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Бо боится" — так звучит оригинальное название фильма. И Бо Вассерман (Хоакин Феникс), лысеющий и седеющий, однако в любой момент времени больше всего похожий на растерянного ребенка, действительно боится: сквозняков, своих соседей по неблагополучному району, ядовитых пауков, побочных эффектов от лекарств, маньяков, о которых рассказывают в новостях, рака желудка, который может случиться, если случайно проглотить ополаскиватель для рта. Секса, наконец. Этим последним страхом он обязан своей матери Моне (Пэтти Люпон), которая многократно рассказывала маленькому Бо, что его отец умер в момент его, Бо, зачатия — сердце не выдержало оргазма. Эту, по словам матери, генетическую предрасположенность он передал сыну, поэтому в своем далеко не юном возрасте Бо остается девственником. И надо ли объяснять, что больше всего он боится свою маму — жесткую бизнес-леди, не устающую напоминать, сколь многим она пожертвовала, чтобы вырастить сына в одиночку. Обсуждениям родительницы в основном посвящены сеансы Бо у психоаналитика (Стивен Хендерсон), к которому он ходит много лет, хотя особого прогресса в его состоянии не наблюдается».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Тот еще Эдип» и «Психостояние».
Юра дворник
- Режиссер: Виталий Дудка
- В ролях: Антон Кузнецов, Денис Власенко, Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Ида Галич, Агата Муцениеце
- Жанр: комедия, драма / Россия / 99 мин.
- Слоган: «Быть собой — самое большое счастье»
- В прокате: с 4 мая
Кинопрокатчик «Каропрокат»: «Оставшись без работы в Москве, амбициозный фотограф Рома вынужден вернуться в родную Уфу. Там он встречает жизнерадостного и наивного дворника Юру, оказавшегося в долгах из-за мошенников. Чтобы помочь собрать бедолаге хоть немного денег, Рома фотографирует Юру в образе звезды и с помощью фотошопа помещает на обложку модного журнала. Этот снимок становится "вирусным" в интернете и превращает никому неизвестного дворника в знаменитость. Это меняет жизнь и "звезды", и ее создателя».
Миссия ассасина
- Режиссер: Джесси Атлас
- В ролях: Номзамо Мбата, Брюс Уиллис, Доминик Перселл, Мустафа Шакир, Энди Алло, Евгения Кузьмина
- Жанр: боевик, триллер, криминал / США / 88 мин.
- Слоган: «Не доверяй никому»
- В прокате: с 4 мая
Кинопрокатчик «Global Film»: «Войны между спецслужбами становятся все более изощренными: благодаря продвинутым технологиям агенты вселяются в тела других людей и устраняют цели руками близких и родственников жертв. Алекса узнает, что ее супруг, который находится в коме, является одним из таких "спящих" агентов, и пытается спасти его. Но с каждым переходом в новое тело ее связь с реальностью истончается, как и вера в истинное правосудие становится все менее стойкой».
Кем был и остается для мирового кино Брюс Уиллис — в материале «Ъ-Weekend» «Брюс Всемогущий».