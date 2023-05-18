Около 238 млрд рублей направлено на поддержку нижегородской экономики за три года

На поддержку экономики Нижегородской области в 2020-2022 годах было направлено 238 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на форуме «Лидеры инвестиций».

В дополнение к федеральным мерам область направила около 17 млрд руб. прямой бюджетной поддержки.

Ранее сообщалось, что только за 2022 год на стимулирование экономики региона было выделено более 150 млрд руб. из федеральной казны и 5 млрд руб. — из областной.

Подробнее об экономике региона в условиях санкций — в материале «Ъ-Приволжье».

Елена Ковалева