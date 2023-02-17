Нижегородская область получила 150 млрд рублей на поддержку экономики в 2022 году

Федеральный бюджет направил более 150 млрд руб. на поддержку экономики Нижегородской области в 2022 году, сообщили в пресс-службе правительства региона. Востребованными были программы льготного кредитования малого бизнеса и системообразующих предприятий.

«Объем поддержки очень серьезный. Мы активно включались в федеральные программы, вырабатывали меры с учетом мнений отраслевых ведомств, самих предприятий. Все меры были своевременными: снижение налоговой нагрузки для пострадавших отраслей, помощь с импортом, упрощение административных процедур»,– сказал губернатор Глеб Никитин.

По итогам года экономика Нижегородской области выросла на 0,1%, инфляция составила 11,5% в декабре к декабрю 2021 года.

Анастасия Еремина