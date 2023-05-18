Роспотребнадзор: рисков для жизни и здоровья москвичей в связи с птичьим гриппом нет

Роспотребнадзор не фиксировал случаев заражения москвичей птичьим гриппом, сообщили в пресс-службе ведомства. Днем 18 мая в нескольких районах столицы ввели специальные меры в связи с распространением заразы.

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«Рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы отсутствуют. Ситуация по зоонозным инфекциям на территории РФ находится на постоянном контроле Роспотребнадзора»,— указала пресс-служба Роспотребнадзора, заявление приводят ТАСС и «РИА Новости».

Эпизоотический очаг, согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, расположен в районе Борисовского пруда. С сегодняшнего дня и до снятия карантина там запрещено проведение большинства мероприятий, связанных с птицеводством (ввоз и вывоз яиц, убой птицы, снятие пуха и пера и пр.).

Григорий Лейба