Собянин объявил карантин в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении карантина в нескольких районах столицы из-за выявленных случаев птичьего гриппа. По данным ТАСС, речь идет о Борисовском пруде и участке на Бесединском шоссе (территории обозначены как эпизоотический очаг).

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«Установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения на срок до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц»,— написано в распоряжении.

Исходя из текста документа, на территории эпизоотического очага запрещены любые операции, связанные с птицеводством (ввоз и вывоз птицы и яйца, убой птиц, выгул птиц, лечение больных птиц, снятие пера и пуха с птиц и пр.) В угрожаемой зоне запрещен ввоз и вывоз птицы, заготовка и вывоз кормов для птиц, выгульное содержание птицы, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок и иных мероприятий, связанных с массовым скоплением птиц и животных иных видов.

Угрожаемой зоной признаются районы Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово. Зоной наблюдения — все соседние с ними территории.