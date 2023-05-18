CNN: ЕС не планирует вводить санкции против «Росатома»

Европейский союз (ЕС) не планирует вводить ограничения в отношении российской госкомпании «Росатом» в рамках 11-го пакета санкций, пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного собеседника в Брюсселе.

По словам собеседника телеканала, в ЕС считают, что «одними санкциями» добиться независимости от поставок российских энергоносителей из России невозможно. «Существуют другие пути для достижения той же цели»,— указал он.

При этом телеканал ожидает, что по итогам саммита семерки в Хиросиме ЕС заявит «неизменную приверженность» независимости от российских ядерных источников энергии.

8 мая 2023 Еврокомиссия передала странам-участникам ЕС проект 11-го пакета антироссийских санкций. Источники Reuters в Брюсселе предупреждали, что обсуждение новых ограничений затянется, поскольку не все государства согласны с предложенными мерами.

О закупках урановой продукции ЕС в России — в публикации «Ъ» «ЕС старается не уранить достоинства».

Григорий Лейба