Михельсон, Тимченко и Абрамович попали в список Forbes россиян с наибольшими доходами от дивидендов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2019-2021 годы. Среди них несколько бизнесменов имеют активы в Уральском федеральном округе (УрФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Так, председатель правления ПАО «Новатэк» и держатель 30,6% акций «Сибура» Леонид Михельсон с 2019 по 2021 год получил дивидендный доход в 177,5 млрд руб.

Дивидендный доход в 148,1 млрд руб. получил Геннадий Тимченко, владеющий 23,49% «Новатэка» (производитель природного газа) и 14,5% «Сибура». Кроме этих компаний в его источниках дохода числится транспортно-логистическая группа «Трансойл».

Доход от дивидендов Романа Абрамовича (владеет 28,7% «Евраз») и его семьи составил 96 млрд руб. Среди его источников дохода — «Норильский никель».

Основатель «Ренова» Виктор Вексельберг, который в 2022 году стал почетным гражданином Свердловской области, получил дивидендный доход в 35 млрд руб. от швейцарских компаний Sulzer, Oerlikon и российской «Т Плюс».

Дивидендный доход в 31,7 млрд руб. за это время получил основатель Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский.

Диана Сунагатуллина

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