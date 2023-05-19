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Дни рождения

Сегодня исполняется 59 лет министру спорта РФ Олегу Матыцину

Олег Матыцин

Олег Матыцин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Олег Матыцин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Российского студенческого спортивного союза, ректор Российского университета спорта ГЦОЛИФК Сергей Сейранов:

— Уважаемый Олег Васильевич, искренне поздравляю Вас от имени всего студенческого спортивного сообщества и от лица всех наших физкультурно-спортивных вузов России. Вы — человек с большим опытом работы в спорте, образовании, науке. За вашими плечами руководство старейшим и крупнейшим спортивным вузом страны, студенческим спортивным движением в России и в мире. А те годы, которые приходятся на руководство Вами Министерством спорта РФ, за сто лет деятельности государственного органа — самые непростые. Наша отрасль среди всех отраслей если уж не в экономическом плане, то в социальном, социокультурном пострадала, мне кажется, больше всех и в период пандемии, и в период беспрецедентных санкций по отстранению наших спортсменов от международных соревнований. Но Вы вместе с командой при поддержке президента и правительства РФ достойно справляетесь со всеми вызовами, и я верю и надеюсь, что, когда такой человек стоит у руля нашего спорта, все у нас должно быть хорошо. С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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