Энергетики направили 2,7 млн на ремонт подстанции на Ямале

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт подстанции 110 кВ «Лонг-Юган» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Питающий центр снабжает электроэнергией поселок Лонгъюган, где живет около 1,3 тыс. человек, а также инфраструктуру компании «Газпром трансгаз Югорск» для транспортировки газа. Стоимость работ, направленных на повышение надежности энергообъекта, составила порядка 2,7 млн руб.



Специалисты заменили маслоуказатели, запорную арматуру, предохранительный клапан, газовое и струйное реле на силовом трансформаторе. Для экологичной работы оборудования и исключения протечки трансформаторного масла работники «Россети Тюмень» обновили все резиновые уплотнения. Ремонт «сердца» подстанции увеличил его эксплуатационный ресурс и существенно снизил риск технологических нарушений.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона. Выполненные на подстанции мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения поселка Лонгъюган и Лонг-Юганского линейного производственного управления магистральных газопроводов, откуда «голубое топливо» транспортируется потребителям южной части России.