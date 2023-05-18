YouTube добавит на смарт-телевизоры неотключаемую полуминутную рекламу и рекламные ролики во время паузы

Видеосервис YouTube объявил, что в приложении для смарт-телевизоров появится неотключаемая реклама длительностью 30 секунд перед началом видео. Также платформа собирается показывать рекламные ролики при нажатии на паузу.

Как считает Variety, 30-секундная реклама была позаимствована YouTube с американских кабельных каналов и телевидения. Она заменит собой два ролика по 15 секунд, которые также демонстрировались перед показом видео. Новая реклама будет применяться к 5% самых просматриваемых и вовлекающих видеороликов. Первоначально этот формат появится в США.

Реклама во время паузы в YouTube может сопровождаться QR-кодами для взаимодействия с брендами. В декабре 2018 года такой формат рекламы уже появился на Hulu. Также в YouTube объявили, что количество пользователей YouTube на смарт-телевизорах в США выросло до 150 млн человек, а молодая аудитория использует YouTube для централизации поступления контента — там они смотрят и спортивные мероприятия, и ролики блогеров, и фильмы.

Евгений Федуненко