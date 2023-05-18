Количество подтвержденных случаев кори в Нижегородской области выросло до пяти

В Нижегородской области с начала года выявили пять случаев заражения корью, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. То есть, за последнюю неделю заболевание обнаружили у двух пациентов.

Все случаи завозные. В частности, трое пациентов – члены одной семьи, которые вернулись в Нижегородскую область из Дагестана.

Первый случай заражения корью выявили в Нижегородской области в начале апреля. С того момента в регионе действует красный уровень тревоги: в медучреждениях усилили контроль за ношением медицинских масок и посещением пациентов.

Анастасия Еремина