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Первый в этом году случай кори выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области выявили первый в этом году случай кори. Заболевшая приехала из-за границы, ее изолировали в инфекционной больнице, сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Проверяются все контактные лица. Организован мониторинг за их здоровьем и вакцинация – самый эффективный метод борьбы»,– написал господин Мелик-Гусейнов в Telegram-канале. По словам министра, корь у взрослых протекает особенно тяжело: к основному заболеванию могут добавиться пневмония и бактериальные осложнения.

В регионе ввели «красный уровень готовности». В медучреждениях усилят контроль за ношением медицинских масок и посещением пациентов в реанимации и отделении интенсивной терапии.

С 3 апреля по постановлению Главного санитарного врача России в Нижегородской области начнется подчищающая иммунизация – массовая прививочная кампания против кори.

Анастасия Еремина

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