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Три случая заражения корью выявили в Нижегородской области

С начала 2023 года в Нижегородской области зафиксировали три случая заражения корью. Все три пациента приехали из других регионов, сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

«Медики быстро отработали список контактных лиц, провели иммунизацию людей из групп риска», — написал министр.

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Первый случай заражения корью выявили в Нижегородской области в начале апреля. С того момента в регионе действует красный уровень тревоги: в медучреждениях усилили контроль за ношением медицинских масок и посещением пациентов.

Анастасия Еремина

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