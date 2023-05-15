Три случая заражения корью выявили в Нижегородской области

С начала 2023 года в Нижегородской области зафиксировали три случая заражения корью. Все три пациента приехали из других регионов, сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

«Медики быстро отработали список контактных лиц, провели иммунизацию людей из групп риска», — написал министр.

Первый случай заражения корью выявили в Нижегородской области в начале апреля. С того момента в регионе действует красный уровень тревоги: в медучреждениях усилили контроль за ношением медицинских масок и посещением пациентов.

Анастасия Еремина