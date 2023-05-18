Краснодарский адвокат прокомментировал закон о пропаганде наркотиков рэперами

Исполнителям рэпа, в треках которых обнаружат пропаганду наркотиков, с 2024 года будет грозить уголовная ответственность, заявил статс-секретарь — замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Как уточнил господин Зубов, «с рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать».

Данную инициативу оценил краснодарский адвокат Александр Валявский.

«Под пропагандой наркотиков понимается распространение любой информации, в которой раскрывается позитивный смысл их употребления. В 2020 году уже была введена административная ответственность за пропаганду наркотиков в сети интернет (ст. 6.13 КоАП РФ). Никаких дополнительных законов для применения данной нормы не требуется, — заявил «Ъ-Кубань» господин Валявский.

По мнению эксперта, для реальной борьбы с наркоторговлей достаточно перекрыть источники сбыта, а не задерживать потребителей и посредников. В России сбыт наркотиков зачастую происходит дистанционно через сеть интернет.

«Данный законопроект, на мой взгляд, — очередная попытка под видом борьбы с наркоторговлей ограничить право на свободу выражения мнений», — считает адвокат.

Андрей Пугачев