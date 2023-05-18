В Краснодаре пассажирский поезд сбил женщину в наушниках

На станции «Краснодар-2» пассажирский поезд «Имеретинский курорт — Самара» сбил женщину, которая шла в наушниках. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД на транспорте.

ЧП произошло 18 мая в 8:15. Увидев женщину, машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, но женщина не реагировала. Предположительно она находилась в наушниках. Тогда машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. В итоге 30-летняя жительница Краснодара получила травму головы. Прибывшие на место медики ее госпитализировали.

На месте следственно-оперативная группа Краснодарского ЛУ МВД на транспорте устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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